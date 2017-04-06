Следственные подразделения отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в системе МВД России отмечается день образования органов предварительного следствия. Их основной функцией является расследование уголовных дел и принятие по ним процессуальных решений.

6 апреля 1963 года на основании Указа Президиума Верховного совета СССР "О предоставлении права производства предварительного следствия органам внутренних дел" в Мурманской области был создан следственный аппарат. С 1 июля 1963 года сотрудники органов предварительного следствия Мурманской области непосредственно приступили к расследованию преступлений различных категорий.

Первым следственный отдел возглавил подполковник милиции Капелькин А.Е. В 1968 году начальником следственного отдела УВД МО был назначен А.Т. Балакин, который занимал эту должность до 1984 года. В период с 1984 по 1991 годы следственный аппарат области возглавлял В.М. Стецко, с 1991 - 1993 год - А.И. Докшин, а с 1993 по 2000 годы В.Б.Грачев.

За годы работы подразделения менялось законодательство, увеличивалась нагрузка на следователей. Все новые и новые составы преступлений передавались из органов дознания и прокуратуры следователям органов внутренних дел.

Коллеги и руководство отмечают заслуги ветеранов следственного управления, среди которых Анатолий Алексеевич Шакала, Владимир Борисович Грачев, Владимир Филлимонович Голубенко, Нина Васильевна Эрфурт, Светлана Кирилловна Погорелова, Владимир Михайлович Стецко и многие другие. Их имена, благодаря самоотверженному многолетнему труду, навсегда вошли в историю следственного аппарата Мурманской области. Немало сотрудников, используя приобретенные на следственной работе знания и опыт, продолжили свою профессиональную деятельность в правоохранительных органах Мурманской области.

В декабре 1992 года в составе УВД Мурманской области было образовано следственное управление, которое в настоящее время обеспечивает организационно-методическое руководство деятельности подчиненных подразделений, осуществляет процессуальный контроль за производством предварительного следствия, организует расследование наиболее сложных, многоэпизодных дел о преступлениях, имеющих повышенный общественный резонанс.

В настоящий момент начальником СУ УМВД России по Мурманской области является полковник юстиции Руслан Ришатович Ялалов. Его заместителями - полковник юстиции Валерия Юрьевна Сняткова и подполковник юстиции Владлен Вадимович Каширец.

Круг задач и функций сотрудников органов предварительного следствия УМВД России по Мурманской области достаточно широк. Следователь уполномочен возбуждать уголовное дело в порядке, установленном Уголовно-процессуальным Кодексом; самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий; давать органу дознания обязательные для исполнения поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте. Следователь может обжаловать с согласия руководителя следственного органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых.

Сотрудники органов предварительного следствия при УМВД Мурманской области вкладывают немало душевных и физических сил, здоровья и практических знаний в дело укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. Не считаясь с личным временем, забывая об удобствах, они расследуют уголовные дела, раскрывают преступления, не давая забывать людям, что есть еще на свете справедливость и возмездие за причиненное зло. Заслуги многих сотрудников органов предварительного следствия области отмечены правительственными наградами и знаками отличия.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области