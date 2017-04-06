Жители города Мурманска предстанут перед судом за уклонение от призыва на военную службу

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовных дел в отношении трех жителей города Мурманска, 1996 - 1997 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

В ходе предварительного следствия установлено, что жители города Мурманска, достигшие 18-летнего возраста, подлежали призыву на военную службу в период весеннего и осеннего призыва 2016 года, которые на основании Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Указов Президента Российской Федерации осуществляются два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации. Однако, зная о своей обязанности являться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу и перечень уважительных причин неявки, а также об уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу, не имея уважительных причин для неявки, уклонились от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований для отсрочки и освобождения от этой службы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста в соответствии Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе» должны нести обязанность по защите Отечества и подлежат призыву на военную службу.

Статья 59 Конституции РФ, гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом».

Служба в армии - почетная обязанность гражданина.

СУ СК РФ по Мурманской области