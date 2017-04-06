В следственном управлении на базе отдела криминалистики в рамках спецкурса «Введение в профессию. Следственное дело» прошло учебно-практическое занятие с кадетами 11 «А» кадетского класса МБОУ Лицей №2 г. Мурманска

Согласно учебному плану, кроме базовых предметов, учащиеся 10 и 11 кадетских классов им. А.Невского МБОУ Лицей №2 города Мурманска углубленно изучают предметы социально-гуманитарного цикла (правоведение, обществознание, история, русский язык), а также спецкурс «Введение в специальность. Следственное дело», разработанный сотрудниками следственного управления. От общего курса правоведения, спецкурс отличается более полным и конкретным знакомством с законодательством, регулирующим деятельность следственных органов в Российской Федерации, возможностью для учащихся соотнести свои морально-деловые качества и индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми к следователям системы Следственного комитета Российской Федерации.

На постоянной основе для изучения криминалистики кадеты посещают следственное управление, где руководитель и заместитель руководителя отдела криминалистики Амбарцумян Евгений Георгиевич и Власов Александр Викторович проводят с учащимися теоретические и практические занятия, в ходе которых рассказывают об имеющихся в их распоряжении криминалистической и специальной технике, правилах ее применения и использования. Также на занятиях по криминалистике ребята знакомятся с основами тактики и методики проведения следственных действий, обсуждают примеры следственной и судебной практики.

Учитывая, что цель спецкурса – формирование целостной структуры представлений учащихся о профессии следователя, сотрудники криминалистики большое внимание уделяют проведению практических занятий.

4 апреля было проведено практико-ориентированное занятие с кадетами 11 класса. Кадеты заранее распределили между собой роли участников уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия (следователи, оперативные сотрудники, эксперты, свидетели) и самостоятельно изучали особенности их процессуальных статусов. Евгением Георгиевичем и Александром Викторовичем была придумана и смоделирована в помещениях следственного управления сложная следственная ситуация совершения убийства, роли обвиняемого и его защитника руководство отдела криминалистики взяли на себя. Применить полученные ранее теоретические знания на практике оказалось очень не просто, и не всем кадетам сразу удалось справиться с решением поставленных задач. Школьники на личном опыте убедились, как многогранна и сложна работа следователя, как многому им предстоит еще научиться, чтобы впоследствии гордо сказать: «Моя профессия –следователь»!



СУ СК РФ по Мурманской области