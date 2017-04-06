Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.04.2017 10:00

В следственном управлении на базе отдела криминалистики в рамках спецкурса «Введение в профессию. Следственное дело» прошло учебно-практическое занятие с кадетами 11 «А» кадетского класса МБОУ Лицей №2 г. Мурманска

Согласно учебному плану, кроме базовых предметов, учащиеся 10 и 11 кадетских классов им. А.Невского МБОУ Лицей №2 города Мурманска углубленно изучают предметы социально-гуманитарного цикла (правоведение, обществознание, история, русский язык), а также спецкурс «Введение в специальность. Следственное дело», разработанный сотрудниками следственного управления. От общего курса правоведения, спецкурс отличается более полным и конкретным знакомством с законодательством, регулирующим деятельность следственных органов в Российской Федерации, возможностью для учащихся соотнести свои морально-деловые качества и индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми к следователям системы Следственного комитета Российской Федерации.

На постоянной основе для изучения криминалистики кадеты посещают следственное управление, где руководитель и заместитель руководителя отдела криминалистики Амбарцумян Евгений Георгиевич и Власов Александр Викторович проводят с учащимися теоретические и практические занятия, в ходе которых рассказывают об имеющихся в их распоряжении криминалистической и специальной технике, правилах ее применения и использования. Также на занятиях по криминалистике ребята знакомятся с основами тактики и методики проведения следственных действий, обсуждают примеры следственной и судебной практики. 
Учитывая, что цель спецкурса – формирование целостной структуры представлений учащихся о профессии следователя, сотрудники криминалистики  большое внимание уделяют проведению практических занятий.
4 апреля было проведено практико-ориентированное занятие с кадетами 11 класса. Кадеты заранее распределили между собой роли участников уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия (следователи, оперативные сотрудники, эксперты, свидетели) и самостоятельно изучали особенности их процессуальных статусов.  Евгением Георгиевичем и Александром Викторовичем была придумана и смоделирована в помещениях следственного управления сложная следственная ситуация совершения убийства, роли обвиняемого и его защитника руководство отдела криминалистики взяли на себя. Применить полученные ранее теоретические знания на практике оказалось очень не просто, и не всем кадетам сразу удалось справиться с решением поставленных задач. Школьники на личном опыте убедились, как многогранна и сложна работа следователя, как многому им предстоит еще научиться, чтобы впоследствии гордо сказать: «Моя профессия –следователь»! 


СУ СК РФ по Мурманской области  
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.89
Евро = 59.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.