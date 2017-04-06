Кирилл Коган.

Более 150 легковушек с туристами, 2 рейсовых автобуса, грузовики с продуктами и углем для котельных. Дорожники продолжают расширять подъезды к населенным пунктам Териберка и Туманный. Накануне тяжелая уборочная техника провела к муниципальным образованиям 2-ю колонну машин. Напомним, с 26 марта, из-за бушующих метелей, поселки остаются отрезанными от "большой земли". На некоторых участках трассы высота снежных заносов превышает 2,5-3 метра. Для того чтобы расчистить завалы, "Мурманскавтодору" даже пришлось привлекать грейдера подрядных организаций. Помимо снегоуборочной техники, автотранспорт сопровождали МЧСовские передвижные пункты обогрева. Также в поселки удалось пробиться специалистам связи. Ураганный ветер повредил сотовую вышку. Были перебои с мобильной связью. На данный момент работа мобильных операторов восстановлена.