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06.04.2017 09:50

Дорожники продолжают расширять подъезды к населенным пунктам Териберка и Туманный

Кирилл Коган.

Более 150 легковушек с туристами, 2 рейсовых автобуса, грузовики с продуктами и углем для котельных. Дорожники продолжают расширять подъезды к населенным пунктам Териберка и Туманный. Накануне тяжелая уборочная техника  провела к муниципальным образованиям 2-ю колонну машин. Напомним,  с 26 марта, из-за бушующих метелей, поселки остаются отрезанными от "большой земли". На некоторых участках трассы высота снежных заносов превышает 2,5-3 метра. Для того чтобы расчистить завалы, "Мурманскавтодору" даже пришлось привлекать грейдера подрядных организаций. Помимо снегоуборочной техники, автотранспорт сопровождали МЧСовские передвижные пункты обогрева. Также в поселки удалось пробиться специалистам связи. Ураганный ветер повредил  сотовую вышку. Были перебои с мобильной связью. На данный момент работа мобильных операторов восстановлена. 
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