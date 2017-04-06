Досрочный ЕГЭ по физике, биологии и письменной части английского языка в Мурманской области прошел без нарушений

Единый государственный экзамен по физике, биологии и английскому языку (письменная часть) прошел в Мурманской области 5 апреля без нарушений и технологических сбоев.

Экзамен по физике сдавали 29 человек, по биологии – 15 человек, по английскому языку – 3 человека. Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн и осуществлялась печать контрольных измерительных материалов, в пункте проведения экзаменов использовалась технология сканирования экзаменационных материалов.

Для контроля за ходом ЕГЭ в пункте проведения экзаменов присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области, работал региональный ситуационный центр.

Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 18 апреля. Апелляцию о несогласии с результатами экзаменов можно подать в течение двух дней со дня официального объявления результатов в месте регистрации на участие в ЕГЭ или в своей образовательной организации.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /