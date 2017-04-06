Октябрьская железная дорога обращает внимание водителей на необходимость соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов

В целях повышения уровня безопасности на железнодорожных переездах на Октябрьской магистрали регулярно проводится профилактическая работа. Переезды и подходы к ним приводятся в соответствие с требованиями нормативных документов, представители ОЖД на постоянной основе принимают участие в региональных комиссиях по безопасности движения, проводится работа по согласованию закрытия переездов, находящихся в одном уровне с автомобильными дорогами, при наличии в пятикилометровой зоне автодорожных путепроводов.

В связи с тем, что все ДТП в границах Октябрьской железной дороги происходят по вине водителей автотранспортных средств вследствие нарушения ими правил дорожного движения, особое внимание железнодорожники уделяют разъяснительной работе

с автомобилистами. Так, с начала 2017 года работники железной дороги совместно

с представителями ГИБДД провели более 600 профилактических рейдов с охватом порядка 36 тыс. человек. Провели более 1,3 тыс. профилактических бесед

в автотранспортных предприятиях с охватом более 9 тыс. человек. Более 1,2 тыс. информационных писем направлено в администрации районов, областей и автотранспортные предприятия.

Отметим, что в первом квартале 2017 года на Октябрьской железной дороге зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

В ДТП пострадал 1 человек.

Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по-прежнему остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.

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Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, проводимые Октябрьской железной дорогой, позволили в 2016 году снизить количество ДТП на переездах на 40% по сравнению с 2015 годом (с 32 случаев до 19).

В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях на переездах пострадало

11 человек, в том числе двое погибли. В 2015 году в ДТП пострадало 56 человек, 11 человек погибло.

Октябрьская железная дорога выражает серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»