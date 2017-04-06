В Мурманске пройдут соревнования по гиревому спорту

Елена Ястребова.



Мы — за здоровый образ жизни. В областном центре пройдут соревнования по гиревому спорту. Мурманские спортсмены (мужчины и женщины) продемонстрируют свою силу в упражнениях. Для сильного пола предусмотрена программа классического двоеборья, с поднятием веса в 24 и 32 кг. Женщины продемонстрируют силу в упражнении "рывок", с весом гирь 16 кг и 24 кг.

В завершении участникам предстоит поднять гирю весом в 24 кг. Для каждого этапа определено время — 3 минуты. Победителя определят по наибольшему количеству подъемов.

Начало 8 апреля в спортивном зале МВД России.

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