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06.04.2017 14:30

В Заполярье пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области-2017»

С 18 по 21 апреля 2017 года в Мурманской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области-2017». 

Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Мурманской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования». Конкурс проводится в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Мурманской области.
В Конкурсе примут участие 13 учителей - победителей и призеров муниципальных этапов конкурса, а пятеро учителей, имеющих стаж педагогической работы менее 3 лет, будут состязаться в номинации «Педагогический дебют».
Конкурсные испытания включают заочный тур и три очных тура. Педагогам предстоит принять участие в конкурсных мероприятиях: «Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я – учитель», «Урок», «Образовательный проект»,«Педагогический совет», «Мастер-классе» и проявить профессиональный опыт, творческий потенциал и проектную культуру в условиях, максимально приближенных к повседневной практике учителя. Финалисты конкурса примут участие в «Круглом столе образовательных политиков».
Победитель конкурса будет назван 21 апреля 2017 года на торжественной церемонии закрытия конкурса.

Министерство образования и науки Мурманской области
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