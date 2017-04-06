Елена Ястребова.



Конфликт на почве неприязни. В Кировске неизвестный избил прохожего. Как рассказал потерпевший, он возвращался домой. Его окликнул молодой человек. В ходе разговора между ними возник конфликт. Недолго думая злоумышленник поднял с земли палку и начал избивать мужчину. Мужчина обратился в медицинское учреждение. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность молодого человека. Им оказался нигде не работающий 27-летний житель Кировска. Против северянина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.

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