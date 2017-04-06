Воспитанник кадетского класса имени А. Невского достойно представил Мурманскую область в открытом интеллектуальном конкурсе для школьников «Юный криминалист»

Воспитанник 11 «а» кадетского класса имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области МБОУ Лицей №2 города Мурманска Калинин Антон в период с 01 по 30 марта 2017 года принял участие в открытом интеллектуальном конкурсе для школьников «Юный криминалист», прошедшем в Московской академии Следственного комитета.

На конкурс поступили работы из следующих субъектов Российской Федерации: г. Москва, г. Севастополь, Чувашская Республика, Ставропольский край, Волгоградская область, Калужская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Саратовская область, Смоленская область, Тульская область.

По итогам рассмотрения и обсуждения поступивших материалов, призовые места распределены следующим образом:

- I место - Макарова Валерия Алексеевна, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 30 (г. Подольск, Московская область);

- II место - Калинин Антон Андреевич, обучающийся 11 класса МБОУ «Лицей № 2» (г. Мурманск);

- III место Башкина Ульяна Алексеевна, обучающаяся 11 класса ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (г. Москва) и Сушко Юлия Александровна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Центр образования № 15» (г. Тула).

Поздравляем ребят, занявших призовые места в конкурсе. Желаем дальнейших побед, уверенности в своих силах и удачи во всем!

СУ СК РФ по Мурманской области