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06.04.2017 09:12

В Кандалакше стартовала операция "Автобус"

Артем Дашевский.

В центре внимания - общественный транспорт. Инспекторы ГИБДД выстроили свою работу таким образом, чтобы для удобства пассажиров не нарушать график движения. Первый рейд - и сразу уйма нарушений. Отсутствие путевого листа, разный протектор шин,  проблемы с фарами. Меж тем, как говорится, "правила писаны кровью" и должны быть нерушимы для всех участников движения.   Проверки продолжатся до 12 апреля.
Начальник ОГИБДД МО МВД России "Кандалакшский" Николай Кинаш: "Данные автобусы проверяются на линии, после чего административные материалы составляются на конечных пунктах. То есть, задержка автобусов сведена к минимуму".


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