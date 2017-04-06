В Кандалакше стартовала операция "Автобус"

Артем Дашевский.

В центре внимания - общественный транспорт. Инспекторы ГИБДД выстроили свою работу таким образом, чтобы для удобства пассажиров не нарушать график движения. Первый рейд - и сразу уйма нарушений. Отсутствие путевого листа, разный протектор шин, проблемы с фарами. Меж тем, как говорится, "правила писаны кровью" и должны быть нерушимы для всех участников движения. Проверки продолжатся до 12 апреля.

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Кандалакшский" Николай Кинаш: "Данные автобусы проверяются на линии, после чего административные материалы составляются на конечных пунктах. То есть, задержка автобусов сведена к минимуму".





