В Кандалакше проходит операция "Автобус"

Артем Дашевский.

В центре внимания сотрудников ГИБДД - общественный транспорт. Первый рейд и сразу уйма нарушений. Отсутствие путевого листа, разный протектор шин, проблемы с фарами. Меж тем, как говорится, правила писаны кровью и должны быть нерушимы для всех участников движения. Тем более водителей автобусов, которые отвечают за десятки жизней. Стоит отметить, что инспекторы ГИБДД выстроили свою работу таким образом, чтобы для удобства пассажиров не нарушать график движения.

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Кандалакшский" Николай Кинаш: "Данные автобусы проверяются на линии, после чего административные материалы составляются на конечных пунктах. То есть, задержка автобусов сведена к минимуму".

Сотрудники ГИБДД просят кандалакшан с пониманием отнестись к их работе. На проверку у водителя документов уходит в среднем несколько минут. И от вовремя принятых мер зависит их жизнь и здоровье. Операция автобус продлится на юге области до 12 апреля.