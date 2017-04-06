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06.04.2017 09:05

Болезням лососевых рыб посвятили рабочую встречу специалисты ветеринарных служб России, Норвегии и Финляндии

Анастасия Русинова.

В качестве гостей - эксперты ПИНРО, карельского университета и Ленинградской области. Случаи заражения дикой рыбы не редкость, последний был буквально в прошлом году в реках Мурманской области. Ветеринарам есть, о чем говорить: меры профилактики, ее результаты - бесценный опыт, который позволит продолжить совместную работу с новой силой.
Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин: "В прошлом году приезжала главный ветеринарный инспектор Новрегии Кристина Ландсверк, и мы с ней договорились о проведении таких вот встреч, именно по болезням лосося в дикой популяции. Сегодня мы поговорим о гиродактилезе и дермальном некрозе - тех заболеваниях, которые наносят ущерб диким популяциям рыб.
Представитель ветеринарного института Норвегии Гейр Бёрно: "Для норвежской стороны очень важен этот вид сотрудничества, мы бы хотели обмениваться накопленным опытом, и мы вовлекаем в этот процесс и другие страны. Наши специалисты интересуются не только заболеваниями диких популяций, но и садковых".


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