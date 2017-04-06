На Северном флоте определили лучших стражей порядка

Елена Ямаш.

Региональный этап конкурса профмастерства военнослужащих подразделений военной полиции прошел в рамках Армейских международных игр. Его участники выполнили нормативы по переноске раненого, метанию гранаты и стрелковые упражнения из автомата Калашникова. Также оценивались навыки и умение при проведении мелкого ремонта автомобиля, оказании первой медицинской помощи, знание приемов рукопашного боя. Лучшие военные полицейские флота, отправятся защищать честь регионального управления военной полиции - на следующем этапе конкурса.





