Россия и Норвегия обменялись опытом по внедрению альтернативных видов наказаний - не связанных с лишением свободы

Кирилл Коган.

Наши соседи планируют запустить в Королевстве электронный мониторинг преступников. Модель была "обкатана" у нас еще 3 года назад. На данный момент в регионе такие браслеты носят 64 человека. Граждане остаются на свободе, могут ходить на работу. При этом они остаются на контроле у государства. на семинаре интересовала норвежцев и российская программа отсрочки исполнения наказания для женщин с детьми. Такие мамы не отправляются в колонии пока их чада не достигли 14-летнего возраста.

Начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов: "Система себя показала, были разгружены следственные изоляторы - в первую очередь, когда по небольшим по тяжести преступлениям, давали не арест, а именно домашний арест".





