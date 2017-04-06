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06.04.2017 08:50

Россия и Норвегия обменялись опытом по внедрению альтернативных видов наказаний - не связанных с лишением свободы

Кирилл Коган.

Наши соседи планируют запустить в Королевстве электронный мониторинг преступников. Модель была "обкатана" у нас еще 3 года назад. На данный момент в регионе такие браслеты носят 64 человека. Граждане остаются на свободе, могут ходить на работу. При этом они остаются на контроле у государства. на семинаре интересовала норвежцев и российская программа отсрочки исполнения наказания для женщин с детьми. Такие мамы не отправляются в колонии пока их чада не достигли 14-летнего возраста.
Начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов: "Система себя показала, были разгружены следственные изоляторы - в первую очередь, когда по небольшим по тяжести преступлениям, давали не арест, а именно домашний арест".
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