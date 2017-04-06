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06.04.2017 08:42

Об особенностях весеннего призыва рассказали на Северном флоте представителям СМИ

Кирилл Коган.

С этого года срочников, служащих на кораблях Северного флота, не будут отправлять в дальние походы. Напомним, с 1 апреля в стране начался весенний призыв. Ряды вооруженных сил пополнят почти 800 жителей Мурманской области. Большая половина из них останется в регионе, сообщают в областном военкомате. Остальных -распределят по частям Северо-Западного и Западного Военных округов. Небольшая группа отправится на юг страны. Ожидают на СФ и призывников из других регионов.
Начальник организационно-мобилизационного Управления штаба СФ, капитан 1 ранга Владимир Кондратов: "В этом случае, чтобы не обделять людей горячей пищей, будет обеспечиваться питание через вагоны рестораны, задействуем наши службы материально-технического обеспечения".
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