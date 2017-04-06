Вопросы формирования и работы совета депутатов Терского района, а также избрания его главы обсудили депутаты Мурманской областной Думы

Кирилл Коган.

Депутаты Мурманской областной Думы обсудили формирование представительных органов местного самоуправления, а также предстоящие выборы глав муниципалитетов. Впервые подобные вопросы обсуждались в формате видеоконференции. В сентябре выборы пройдут в г.п. Умба и с.п Варзуга. Жителям также предстоит определить и составы советов депутатов: Терского района, Умбы и Варзуги. Раньше населению приходилось голосовать трижды, но в этом году от этой затратной модели решено отказаться.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Теперь такая система: 2 совета депутатов, совет депутатов Варзуги и совет депутатов Умбы, они избираются прямым тайным голосованием. И уже из своего состава они делегируют депутатов, так создается совет депутатов Терского района. По этому пути уже прошла Кандалакша".





