В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 19 ЧАСОВ 6 АПРЕЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 АПРЕЛЯ ул. Капитана Орликовой, 53

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Карла Либкнехта, 12, 14, 11, 18а

пр. Ленина, 100

09.00 – 12.00 ул. Бабикова, 5

10.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 3)

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.59 ул. Домостроительная, 2а, 2 (корп. 1), 4, 6, 7, 7а, 8, 11, 13 (корп. 1)



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Буркова, 33, 35

ул. Гагарина, 20, 24

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ пр. Кольский, 115, 119

ул. Баумана, 24

12.00 – 15.00 ул. Пономарева, 9 (корп. 2)

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска