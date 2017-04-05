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05.04.2017 18:55

Все объекты жизнеобеспечения поселка Териберка функционируют в штатном режиме

Татьяна Нестерова.

Последствия обильных снегопадов сегодня обсуждались на оперативном совещании по вопросам жизнеобеспечения сельского поселения Териберка. Его провела губернатор Марина Ковтун. С 26 марта участок дороги Кола-Серебрянские ГЭС закрыт по погодным условиям. Два населенных пункта оказались в снежном плену. 31 марта, чтобы обеспечить жителей всем необходимым, в сопровождении спецтехники в путь оправилась первая автоколонна. Сегодня - вторая. Кортеж из 145 автомобилей, 60% из них - с туристами. На совещании губернатора подробно проинформировали: все системы жизнеобеспечения поселков -  работают в планом порядке, завозится продовольствие, все необходимые медикаменты, уголь на котельную.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, они нас многому научили. И это позволяет нам проходить этот сложный период, как правило, это апрель без чрезвычайных ситуаций. Хотя, конечно, сидеть в снежном плену не очень приятно. Надо информировать туроператоров и турагентов о сложных погодных условиях, чтобы потом не эвакуировать туристов из Териберки и дороги".
Сегодня вместе с автоколонной в Териберку отправились ремонтные бригады одной из компаний сотовой связи, северных электросетей, чтобы наладить коммуникации, вахта на Серебрянкие ГЭС. Жители поселков на 100% обеспечены продуктами, запаса продовольствия в школах и детских садах хватит на две недели.
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