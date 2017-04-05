Все задачи успешно выполнены! В Североморск из дальнего похода вернулся БДК "Георгий Победоносец"

Артем Дашевский.

Сегодня в главную базу флота после успешного выполнения задач дальнего похода вернулся большой десантный корабль "Георгий Победоносец". В течение многих месяцев экипаж выполнял задачи в дальней морской зоне.

Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море. За время дальнего похода, который начался 5 мая 2016 из акватории Североморска, БДК прошел более 45 тысяч морских миль.

Это два раза вокруг земного шара по экватору. День в день, ровно 11 месяцев вдали от родного берега. Их ждали еще утром. Но вмешалась непредсказуемая северная погода. Пришлось встать на рейд. Но, наконец, сквозь пелену снежного заряда в акватории Североморска появляется очертание большого десантного корабля.

Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов: "Это действительно серьезный большой поход. Выполнена важная государственная задача. Экипаж показал себя с самой лучшей стороны".

"Георгий Победоносец" и суда Черноморского флота участвовали в операции по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией в Сирийской Арабской республике.

Командир БДК "Георгий Победоносец", капитан 2 ранга Андрей Жарков: "C командованием Черноморского флота, экипажами кораблей Черноморского флота взаимодействие было налажено на твердую оценку "отлично". Встречали нас тепло, с большим радушием. Оказывали помощь и поддержку".

По итогам похода командир корабля - капитан 2 ранга Андрей Жарков награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Еще 9 моряков - североморцев удостоены медали Министерства обороны за службу в надводных силах. И самый долгожданный момент - обнять жен и детей.

За 11 месяцев дочка мичмана Вадима Михеева приготовила для него подарки. Они ждут дома. Супруга Наталья говорит, в этот раз было особенно тяжело - как - никак почти год.

Наталья Михеева: "К сожелению, нам не впервой. Каждый раз эти чувства не поддаются описанию. Это очень сложно выразить словами".

По доброй морской традиции экипажу от командующего флотом - жареный поросенок. И приятная статистика. За время дальнего похода в семьях североморцев родились два мальчика.