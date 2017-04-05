В Мурманске продолжается реализация социальной программы "Городская карта поддержки"

Артем Дашевский.

К ней присоединяется все больше горожан. Это стало возможным благодаря расширению перечня льготников. Растет и число участников-партнеров программы. Сегодня их больше 170. Они предлагают скидки на товары, продукты питания и услуги. Недавно, в числе прочих, к проекту присоединилась муниципальная стоматология. В клинике реализуется множество социальных программ. Теперь они доступны для всех обладателей карт.

Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Из 1300 принятых с начала года пациентов больше 500 только по "Городской карте поддержки". Они получили скидку как на ортопедию, так и на хирургию и терапию. То есть - услуги всех специалистов, которые у нас есть. Я считаю, что 30% от всех принятых пациентов это хорошая поддержка для людей. Это очень значимая программа на самом деле".







