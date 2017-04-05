"Мертвое озеро". В Кировском районе снимается мистический телесериал

Алексей Котович.

В апреле Кировск и его окрестности превратились в огромную съёмочную площадку. Как в пазле режиссёр-постановщик Роман Прыгунов собирает из здешних улиц и пейзажей вымышленный северный город, где развернутся основные события телесериала. Сценарий держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что это будет мистический детектив. Рабочее название "Мёртвое озеро". Героями картины, стали и местные жители. В массовке задействовали школьников, студентов, родителей с маленькими детьми, пожилых людей..

Исполнительный продюсер картины "Мертвое озеро" Кирилл Шаншиев: "Ваш город оказался потрясающей находкой для нас, чтобы осуществить эту задачу. И натура здесь - она абсолютно подходит для нашей истории".

Съемочный процесс - нон стоп. Пока снимали проезд машин, на центральной площади ждали своей очереди декорации рынка. Колорит торговому пятачку должен придать северный олень. Тиша, может, и был польщён вниманием к своей особе, но особого интереса к кинематографу не проявлял. Натурные съёмки пилотного выпуска завершились сегодня. На телеэкраны сериал выйдет в следующем году.





