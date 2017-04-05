Опасный лед. Спасатели Заполярья напоминают о правилах поведения на водных объектах

Андрей Зайцев.

При всех зимних осадках, температура на Кольском полуострове в большинстве своём плюсовая. А это значит необходимо внимательнее смотреть под ноги. Особенно тем, кто часто ходит по льду. Спасатели Заполярья напоминают - весна все же наступила.

Проверка льда на реках и озёрах ведётся на протяжении всего сезона. В первую очередь в городах и пригородах, в местах массового выхода людей на замёрзшие водоёмы. Областной центр, озеро Глубокое. Толщина составляет порядка метра. Переходы пока безопасны. Но это лишь пока.

Старший государственный инспектор группы патрульной службы №3 МЧС России по Мурманской области Сергей Кочетков: "Это не будет продолжаться вечно. Поскольку снегопады, плюсовые температуры не способствуют образованию толщины льда, как это происходит осенью. Лёд образуется только снизу, сверху он может только таять".

Если ваши следы наполняются водой, появляются водяные пятна на снегу, промоины - не рискуйте, дальше дороги нет. Тем более, что весенний лёд очень сильно отличается от льда осеннего.

Старший государственный инспектор группы патрульной службы №3 МЧС России по Мурманской области Сергей Кочетков: "Он не даст сигнала опасности. Не будет ни треска, ни скрежета, ни трещин, как это бывает осенью по морозному льду. Он просто провалится и всё. Соответственно - вместе с человеком".

Вместе с человеком, точнее с несколькими мальчишками, в Кандалакшском заливе, унесло оторвавшуюся льдину. Благодаря счастливому стечению обстоятельств трагедии не произошло.

Старший государственный инспектор ГИМС инспекторского участка г. Кандалакша Иван Навагин: "Им просто, можно сказать, очень крупно повезло. Их понесло чуть в сторону, прибило к припою. А если бы ветер был от берега, а не вдоль берега, их бы могло унести в открытое море".

Если беда случилась в черте города, шансов на спасение, конечно, больше. Рыбаки и охотники - другая тема. И здесь главное правило. Не ходить одному. Или же держать при себе подручные приспособления. Один из вариантов - самоспасатель или когти. Фабричного или кустарного производства.

Государственный инспектор ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области Александр Кульшенко: "Расставив руки, когда оказались в полынье, втыкать в лёд, и стараться вытащить своё тело на поверхность льда".

Впрочем, если рыбалка официально спланирована и организована при содействии и под контролем специалистов-спасателей, то можно обойтись и без "когтей".





