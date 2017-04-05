Сверление лунки на скорость и... метание валенка. В Кандалакше прошел традиционный турнир по зимней рыбалке

Артем Дашевский.

Солнце и свежий воздух - лучший коктейль для хорошего и активного отдыха. В Кандалакше прошел традиционный турнир по зимней рыбалке. Участников почти сотня. Но еще до начала состязаний дать прогноз на клёв никто не брался. Уж слишком не предсказуема эта, озерная рыба, - шутили участники. И в этих соревнованиях, как в любом спорте - главное не победа, а участие.

Участница соревнований Вера Буклагина: "Интересно же. Я - общаюсь. Полярнозоринские, Кандалакша. Общение, общение. Что там рыба? Она мне что, нужна? Но я езжу постоянно. Везде мотаюсь".

Пока кто-то с азартом удил рыбу, другие занимались традиционными рыбацкими забавами. Сверление лунки на скорость и... метание валенка. Победителям - призы. Как и предсказывали участники - с клёвом не повезло. Лучший результат, всего 17 рыбешек, у Юрия Жупикова. У женщин пальма первенства у Веры Буклагиной.





