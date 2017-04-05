Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.04.2017 18:20

Сверление лунки на скорость и... метание валенка. В Кандалакше прошел традиционный турнир по зимней рыбалке

Артем Дашевский.

Солнце и свежий воздух - лучший коктейль для хорошего и активного отдыха. В Кандалакше прошел традиционный турнир по зимней рыбалке. Участников почти сотня. Но еще до начала состязаний дать прогноз на клёв никто не брался. Уж слишком не предсказуема эта, озерная рыба, - шутили участники. И в этих соревнованиях, как в любом спорте - главное не победа, а участие.
Участница соревнований Вера Буклагина: "Интересно же. Я - общаюсь. Полярнозоринские, Кандалакша. Общение, общение. Что там рыба? Она мне что, нужна? Но я езжу постоянно. Везде мотаюсь".
Пока кто-то с азартом удил рыбу, другие занимались традиционными рыбацкими забавами. Сверление лунки на скорость и... метание валенка. Победителям - призы. Как и предсказывали участники - с клёвом не повезло. Лучший результат, всего 17 рыбешек, у Юрия Жупикова. У женщин пальма первенства у Веры Буклагиной.


← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 60.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.