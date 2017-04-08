Безработный житель Кандалакши снял наличность с карты своего знакомого

Елена Ястребова.

Безработный кандалакшанин украл банковскую карту своего знакомого. Таким образом, он решил поправить свое финансовое положение. Позже, обнаружив пропажу наличности, молодой человек обратился в отдел полиции. По его словам, они с другом решили устроить небольшую вечеринку. Но спиртного оказалось мало, и он попросил друга сходить за «добавкой» в ближайший магазин, сообщив при этом все данные своей банковской картой. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, злоумышленник позаимствовал «кредитку» и в ближайшем банкомате обналичил 12 тысяч рублей. После этого он вернулся в квартиру и незаметно вернул карту на место. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция - наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.





