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05.04.2017 16:59

Все объекты жизнеобеспечения поселка Териберка функционируют в штатном режиме

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела оперативное совещание по вопросам жизнеобеспечения сельского поселения Териберка. Глава региона напомнила, что участок дороги Кола – Серебрянские ГЭС, включая автоподъезды к Териберке и Туманному, закрыт с 26 марта.

«Весна в этом году на побережье Баренцева моря выдалась особо суровая. Уже вторую неделю метут метели. Дорога Кола – Серебрянские ГЭС – единственная транспортная артерия, соединяющая удаленные поселки с «большой землёй». Вдобавок к этому авария произошла на вышке компании – оператора мобильной связи, что привело к серьезным перебоям со связью», – сказала, открывая совещание, Марина Ковтун.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин доложил, что, несмотря на закрытие дороги, связь с поселком все это время не прерывалась. УГИБДД совместно с МЧС совершают проводки организованных автомобильных колонн, благодаря этому в населенный пункт доставляются важные грузы и продовольствие. Сегодня утром в Териберку ушла очередная колонна в составе 145 машин. На автодороге постоянно работает уборочная техника. Проблемой остается выезд на дорогу единичных машин, поскольку со стороны Туманного и Териберки невозможно выставить посты ГИБДД для предупреждения водителей о закрытии трассы.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Роман Москвин сообщил, что сейчас медицинскую помощь населению оказывают врач общей практики и медсестра, имеющие опыт работы при экстремальных погодных условиях. В случае необходимости экстренной медицинской эвакуации будут задействованы силы и средства санитарно-авиационной скорой помощи Мурманского областного центра медицины катастроф.

Доставка топлива на котельные Териберки осуществляется автотранспортом по мере необходимости. Об этом проинформировала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина. Сегодня в поселок будет доставлена очередная партия угля объемом 30 т. Для бесперебойного обеспечения жителей водо- и теплоснабжением установлено несколько резервных дизель-генераторных установок.

Председатель Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин рассказал, что 31 марта закончился запас топлива резервного генератора, снабжавшего узел связи «Мегафона» в Териберке. Сегодня в составе организованной колонны специалисты сотового оператора повезли в поселок запас топлива на 5-7 дней. Базовые станции «МТС» и «Билайн» работают в штатном режиме.

По информации МЧС России по Мурманской области, для реагирования на снежные заносы на автодорогах региона создана группировка сил и средств в количестве 369 человек и 132 единиц техники.

Глава Кольского района Александр Лихолат сообщил, что в поселках Териберка и Туманный электро-, тепло- и водоснабжение осуществляются в полном объеме, аварийные ситуации на коммунальных сетях отсутствуют, продукты питания в магазинах – в наличии в достаточном ассортименте. 3 апреля была осуществлена доставка необходимых медикаментов на семь дней. В обычном режиме функционируют школы и детский сад. В настоящее время в гостинице Териберки проживает около 20 туристов, трое из них опоздали на авиарейсы. Александр Лихолат особо поблагодарил СМИ и интернет-ресурсы за информационную поддержку. Информация о дорожной обстановке, формировании колонн оперативно размещалась на сайтах и в социальных сетях.

«Ситуация, действительно, сложная, но сегодня мы убедились, что она находится под постоянным контролем соответствующих служб и ведомств. С погодой, конечно, не поспоришь, тем не менее мы должны задействовать все имеющиеся ресурсы, а при необходимости их нарастить, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Опыт прошлых лет позволяет сейчас проходить сложный период без чрезвычайных ситуаций. Думаю, туристические агентства и туроператоры должны информировать туристов о неблагоприятных погодных условиях в Териберке и возможности оказаться в снежном плену», – отметила Марина Ковтун.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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