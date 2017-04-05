Резкие перепады температур, оттепель, гололедица. Погода в Заполярье вновь преподносит сюрпризы

Артем Дашевский, Елена Ямаш.

Зима в Заполярье не хочет уступать свои позиции. Абсолютно не весеннюю погоду можно сегодня наблюдать на территории всей Мурманской области. Особенно не простая ситуация на севере региона. С ночи не переставая идет тяжелый мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Утром - десятки аварий. Всех участников движения призывают быть предельно внимательными. С 9 до 12 дня из-за погодных условий закрывался аэропорт Мурманск, 8 рейсов было задержано. Причина непогоды - циклоны, которые смещаются с Норвежского в Баренцево море. Завтра в Мурманской области также ожидается мокрый снег с дождем. Воздух местами прогреется до семи градусов тепла.





