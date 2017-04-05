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05.04.2017 16:08

Погода снова внесла коррективы в работу мурманских коммунальщиков

Наталия Бурдина.

Мокрый снег и оттепель стали причиной сильного гололеда. Поэтому сегодня все силы "Управления дорожного хозяйства" брошены на расчистку тротуаров, пешеходных переходов и лестниц. Убрали ото льда и территорию возле одной из самых протяженных лестниц - на улице Карла Маркса. Очищали как вручную, так и с помощью техники. Особое внимание - проезжим частям. "УДХ" обслуживает более 188 километров дорог.
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "На эту неделю прогноз метеорологов неутешительный. Всю неделю у нас будет идти мокрый снег, также большие переходы через ноль, частые переходы. В свою очередь, мы готовы - ночью подсыпаем дороги. Обеспечиваем полностью безопасность дорожного движения".
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