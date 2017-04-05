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05.04.2017 16:02

В областном центре выбрали 11 адресов, которые в 2017 году планируют благоустроить в рамках партийного проекта "Комфортная городская среда"

Татьяна Нестерова.

В этом году "Единая Россия" реализует партийный проект "Комфортная городская среда". Главная цель - создание качественных дворовых территорий, привлечение жителей к обсуждению программ благоустройства. В мэрию было подано 14 заявок горожан, рабочая комиссия выбрала 11 адресов, где в этом году начнутся работы по капитальному ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Будут приведены в порядок проезды, сети наружного освещения, обустроены контейнерные площадки для сбора мусора, построены парковки, обеспечены условия доступности для маломобильных групп населения. В Первомайском округе во дворе 20, 21 и 22 домов по улице Достоевского реализация партийного проекта начнется летом.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Здесь проходило собрание людей, конкретно обсуждали, что надо. Это благоустройство двора, это озеленение двора, это асфальтирование, бортовой камень, тротуар, озеленение, это детская площадка. Объем работы - очень большой, в программе это очень четко прописано. И работа будет идти соответственно с программой".
Стоит заметить, что Мурманск сработал с опережением. Еще до начала проекта "Комфортная городская среда", власти города принялись за обновление парков и скверов заполярной столицы. За последние годы в Мурманске появились 27 современных зеленых зон отдыха с игровыми и спортивными комплексами, городскими скульптурами, красочной иллюминацией.
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