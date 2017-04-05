Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.04.2017 15:31

Только что в главную базу Северного флота вернулся БДК «Георгий Победоносец»

В главную базу Северного флота – город Североморск после успешного выполнения задач дальнего похода прибыл большой десантный корабль «Георгий Победоносец» под командованием капитана 2 ранга Андрея Жаркова.
С возвращением домой экипаж корабля поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он отметил профессионализм и высокую военно-морскую выучку экипажа при выполнении задач в дальней морской зоне.
БДК «Георгий Победоносец» вышел в дальний поход 5 мая прошлого года и в течение 2016-2017 годов выполнял задачи преимущественно в Средиземном и Чёрном морях. За этот период корабль имел порядка 4400 ходовых часов.
В общей сложности кораблём было пройдено более 45 тысяч морских миль (если перевести в километры, то получится, что североморцы 2 раза обогнули Землю по экватору). За время дальнего похода в семьях членов экипажа БДК «Георгий Победоносец» родились 2 мальчика.

Для справки:
Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» неоднократно добивался звания лучшего корабля на соединении, в объединении и на Северном флоте. Принимал участие в учениях «Запад-2009» и «Запад-2013».
Неоднократно совершал дальние походы в Средиземное море и в Арктику по Северному морскому пути до Новосибирских островов.
В 2015 году вместе с БДК «Кондопога» принимал участие в высадке десанта на необорудованное побережье в районе порта Дудинка в рамках межвидового тактического учения по обороне стратегически важного промышленного объекта в Арктике.

Пресс-служба Северного флота

← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 60.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.