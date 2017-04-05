Только что в главную базу Северного флота вернулся БДК «Георгий Победоносец»

В главную базу Северного флота – город Североморск после успешного выполнения задач дальнего похода прибыл большой десантный корабль «Георгий Победоносец» под командованием капитана 2 ранга Андрея Жаркова.

С возвращением домой экипаж корабля поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он отметил профессионализм и высокую военно-морскую выучку экипажа при выполнении задач в дальней морской зоне.

БДК «Георгий Победоносец» вышел в дальний поход 5 мая прошлого года и в течение 2016-2017 годов выполнял задачи преимущественно в Средиземном и Чёрном морях. За этот период корабль имел порядка 4400 ходовых часов.

В общей сложности кораблём было пройдено более 45 тысяч морских миль (если перевести в километры, то получится, что североморцы 2 раза обогнули Землю по экватору). За время дальнего похода в семьях членов экипажа БДК «Георгий Победоносец» родились 2 мальчика.



Для справки:

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» неоднократно добивался звания лучшего корабля на соединении, в объединении и на Северном флоте. Принимал участие в учениях «Запад-2009» и «Запад-2013».

Неоднократно совершал дальние походы в Средиземное море и в Арктику по Северному морскому пути до Новосибирских островов.

В 2015 году вместе с БДК «Кондопога» принимал участие в высадке десанта на необорудованное побережье в районе порта Дудинка в рамках межвидового тактического учения по обороне стратегически важного промышленного объекта в Арктике.



Пресс-служба Северного флота



