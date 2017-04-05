На дорогах Мурманской области полицейскими за минувшие сутки зарегистрировано 365 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

4 апреля примерно в 9 часов 15 минут в Кандалакше на улице Аэронавтов неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом допустил наезд на 75-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 365 нарушений Правил дорожного движения.

19 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 2 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 170 нарушений ПДД. 8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.Всего было оформлено 61 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по МУрманской области