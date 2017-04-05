В пос. Перекоп Кировской области прошло первенство России по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых

С 25 по 31 марта 2017 года в пос. Перекоп Кировской области проходило первенство России по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых. Мурманскую область представляли Мошковская Екатерина (спортсмен) и Норин Артем (ведущий-спортсмен), Фролков Ярослав (спортсмен) и Ерохов Дмитрий (ведущий-спортсмен), Прилепина Анастасия (спортсмен), Сергачева Анастасия (ведущий – спортсмен).

Мошковская Екатерина и Норин Артем завоевали золотые медали в индивидуальной гонке 5 км, свободный стиль, в биатлон спринте – 6 км, свободный стиль, серебряную награду в биатлоне на дистанции 10 км, свободный стиль.

Старты были успешными и для Фролкова Ярослава и Ерохова Дмитрия: серебро в индивидуальной гонке на 10 км и биатлон спринте – 7,5 км, бронза - в биатлоне на дистанции 12,5км.

Прилепина Анастасия и Сергачева Анастасия не заняли призовых мест – они были четвертыми в лыжных гонках и биатлоне, но значительно улучшили свой результат, и можно надеяться, что в следующем году они будут в призерах.

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области