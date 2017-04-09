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09.04.2017 10:00

9 апреля – День войск противовоздушной обороны

Уважаемые ветераны и служащие войск ПВО! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
История противовоздушной обороны восходит к годам Первой мировой войны, когда в военных целях стала активно применяться авиация. С тех пор авиационная техника, а вместе с ней и средства защиты от нападения с воздуха прошли огромный путь развития. Сегодня противовоздушная оборона страны – это эффективная структура, являющаяся важной составной частью Вооруженных Сил России. В наши дни на боевом посту стоят самые современные комплексы и системы, способные успешно противодействовать авиации и ракетам противника на любых скоростях и высотах. Для использования этого оружия и решения самых ответственных задачи требуются глубокое знание техники, ответственность и дисциплина, товарищество и чувство локтя, и этими качествами в полной мере обладают воины противовоздушной обороны.
Дорогие друзья! Спасибо за вашу службу, за вашу верность присяге. Мы знаем, что ключи от неба России находятся в ваших надежных руках, а значит, страна может спать спокойно, пока вы находитесь на боевом дежурстве. От всей души желаем вам успехов в вашей службе, крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия вашим семьям!
 
 
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
 
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой
 
Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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