9 апреля – День войск противовоздушной обороны

Уважаемые ветераны и служащие войск ПВО! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

История противовоздушной обороны восходит к годам Первой мировой войны, когда в военных целях стала активно применяться авиация. С тех пор авиационная техника, а вместе с ней и средства защиты от нападения с воздуха прошли огромный путь развития. Сегодня противовоздушная оборона страны – это эффективная структура, являющаяся важной составной частью Вооруженных Сил России. В наши дни на боевом посту стоят самые современные комплексы и системы, способные успешно противодействовать авиации и ракетам противника на любых скоростях и высотах. Для использования этого оружия и решения самых ответственных задачи требуются глубокое знание техники, ответственность и дисциплина, товарищество и чувство локтя, и этими качествами в полной мере обладают воины противовоздушной обороны.

Дорогие друзья! Спасибо за вашу службу, за вашу верность присяге. Мы знаем, что ключи от неба России находятся в ваших надежных руках, а значит, страна может спать спокойно, пока вы находитесь на боевом дежурстве. От всей души желаем вам успехов в вашей службе, крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия вашим семьям!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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