Полицейскими в Кировске задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью

В дежурную часть отдела полиции в Кировске МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 41-летнего мужчины с ушибленными ранами лица. Медики квалифицировали эти телесные повреждения как легкий вред здоровью.

Опросив северянина, сотрудники полиции установили, что у потерпевшего произошел конфликт с незнакомым мужчиной, возникший на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры возле одного из домов по ул. Кирова злоумышленник, используя поднятую сземли палку в качестве оружия, нанес ему несколько ударов.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции в результате оперативных мероприятий был установлен неработающий молодой человек 1990 года рождения. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишением свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области