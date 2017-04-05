​Прокурором Ленинского округа г. Мурманска пресечено размещение в свободном доступе экстремистских материалов

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска установлен факт размещения на персональной странице в одной из социальных сетей пользователя в свободном доступе для других пользователей фотографий, содержащих изображения нацистской символики и символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения, а также видеоматериалов, внесенных в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.

Указанные действия совершены в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в связи с чем прокуратурой округа в отношении молодого человека возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.3 (публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени смешения) и статье 20.29 (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные дела рассмотрены Ленинским районным судом, виновное лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Прокуратура Мурманской области