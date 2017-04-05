Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.04.2017 14:00

Логистика в Арктике. Перспективы развития Мурманского транспортного узла обсудили на международной конференции

Алексей Елкин.

Сегодня с минуты молчания в память жертв теракта в Петербурге, в Мурманске начала работу международная конференция "Логистика в Арктике". От себя лично и правительства Норвегии соболезнования выразил -участник диалога - генеральный консул Королевства в Мурманске Уле Андреас Линдеман. В столице Кольского Заполярья это уже 7-я конференция, посвященная вопросам развития транспортного сообщения в высоких широтах. Как отметил первый вице-губернатор Алексей Тюкавин, - такие встречи эффективная площадка для обмена опытом и и расширения международного сотрудничества. Традиционный вопрос - перспективы развития Мурманского транспортного узла. Этот проект - федерального значения.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Несмотря на то, что сегодня идет оптимизация бюджетных расходов по всем статьям. Тем не менее, проект является защищенным. Он включен как "приоритетный" проект в программу развития Арктической зоны РФ до 20 года. И, мы надеемся, что, по крайней мере, наши контакты на федеральном уровне подтверждают, что этот проект при малейшей возможности будет финансироваться в приоритетном порядке".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 60.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.