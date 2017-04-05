Логистика в Арктике. Перспективы развития Мурманского транспортного узла обсудили на международной конференции

Алексей Елкин.

Сегодня с минуты молчания в память жертв теракта в Петербурге, в Мурманске начала работу международная конференция "Логистика в Арктике". От себя лично и правительства Норвегии соболезнования выразил -участник диалога - генеральный консул Королевства в Мурманске Уле Андреас Линдеман. В столице Кольского Заполярья это уже 7-я конференция, посвященная вопросам развития транспортного сообщения в высоких широтах. Как отметил первый вице-губернатор Алексей Тюкавин, - такие встречи эффективная площадка для обмена опытом и и расширения международного сотрудничества. Традиционный вопрос - перспективы развития Мурманского транспортного узла. Этот проект - федерального значения.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Несмотря на то, что сегодня идет оптимизация бюджетных расходов по всем статьям. Тем не менее, проект является защищенным. Он включен как "приоритетный" проект в программу развития Арктической зоны РФ до 20 года. И, мы надеемся, что, по крайней мере, наши контакты на федеральном уровне подтверждают, что этот проект при малейшей возможности будет финансироваться в приоритетном порядке".