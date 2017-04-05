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05.04.2017 13:44

В Териберку и Туманный отправилась организованная колонна

В Териберку и Туманный отправилась организованная колонна. До населенных пунктов она пройдет в сопровождении дорожной техники. В связи с ухудшением погодных условий, жителям Териберки и Туманного будет доставлено продовольствие и вода. Также организованные колонны в в сопровождении спецмашин отправятся обратно в Мурманск. Автодор, обращается к водителям - строго придерживаться указанного порядка следования по маршрутам, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильных заторов.
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