В Териберку и Туманный отправилась организованная колонна. До населенных пунктов она пройдет в сопровождении дорожной техники. В связи с ухудшением погодных условий, жителям Териберки и Туманного будет доставлено продовольствие и вода. Также организованные колонны в в сопровождении спецмашин отправятся обратно в Мурманск. Автодор, обращается к водителям - строго придерживаться указанного порядка следования по маршрутам, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильных заторов.