Сегодня гостем пресс-центра газеты "Мурманский вестник" стала член Совета Федерации Татьяна Кусайко

Наталия Бурдина.

Сенатор рассказала об актуальных и социально значимых для Мурманской области и в целом страны законодательных инициативах. Один из важных вопросов — контроль в организации отдыха детей. Уже принят соответствующий федеральный закон. Главное требование — наличие в лагерях профессиональных кадров.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Наличие специалистов, педагогов на весь период присутствия ребенка именно в оздоровительных лагерях. И это, я считаю, очень важный момент, потому что это даст возможность, прежде всего, и создание условий для ребенка, нахождения, его развития, и конечно же это не простое время препровождение".





