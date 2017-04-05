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05.04.2017 18:45

Гостем пресс-центра газеты "Мурманский вестник" стала член Совета Федерации Татьяна Кусайко

Наталия Бурдина.

Уже полгода она представляет интересы нашего региона в государственном парламенте. Сенатор рассказала об актуальных и социально значимых для Мурманской области и в целом страны законодательных инициативах. Один из важных вопросов — контроль в организации отдыха детей. Уже принят соответствующий федеральный закон. Главное требование — наличие в лагерях профессиональных кадров.
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Наличие специалистов, педагогов на весь период присутствия ребенка именно в оздоровительных лагерях. И это, я считаю, очень важный момент, потому что это даст возможность, прежде всего, и создание условий для ребенка, нахождения, его развития,  и конечно же это не простое время препровождение".
Еще одна тема — создание в школах медицинских кабинетов. Пока они открыты только в 56 процентах российских учреждений образования. Мурманская область в этом плане далеко не на последнем месте. Предложение Общероссийского народного фронта — закрепить медкабинеты за образовательными учреждениями. Врачи должны на протяжение всего учебного года. И это будут специалисты с особой подготовкой — школьные бакалавры. По инициативе Минздрава обучение таких медработников уже идет.
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Медицинский кабинет, который будет действительно функционировать в школе, который будет соответствовать  тем правилам лицензирования, которые будут соблюдаться, где будет постоянно находиться медицинский работник - это важный момент. И я бы хотела сказать, что на законодательном уровне, конечно, это надо регулировать".
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