В Гаджиево состоялся межведомственный семинар, посвященный теме предупреждения детского дорожного травматизма

В средней школе № 279 г. Гаджиево ЗАТО Александровск состоялся муниципальный практический семинар на тему: «Особенности воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС».

Программа семинара включала в себя внеклассные мероприятия, проектную деятельность и распространение опыта работы классных руководителей. В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, управления образования, информационно-методического центра, учителя, родители и журналисты.

Одним из важных направлений школьной деятельности сегодня является работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На территории ЗАТО Александровск над этим активно работают Госавтоинспекторы при содействии педагогов и родителей. Результатом совместной деятельности стали, например, два действующих в школе класса юных помощников полиции, которые принимают участие в различных пропагандистских акциях и мероприятиях своего города, передают опыт младшим товарищам.

В рамках семинара для обучающихся начальной школы было представлено внеклассное мероприятие «Сохранение жизни детей через совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». Малыши из 1 и 2 классов показали свои разработанные проекты, направленные на безопасность детских перевозок в салоне автомобиля. Гостям была представлена презентация о всех проведенных профилактических мероприятиях за прошедший период учебного года. Многие ребята и гости смогли узнать себя на слайдах и видеороликах.

Оценивая результаты подготовки ребят к раскрытию темы дорожной безопасности для окружающих, организаторы решили проводить подобные проектные конкурсы уже на муниципальном уровне для вовлечения большего количества участников. Сотрудники дорожной полиции после просмотра детских выступлений пожелали, чтобы каждого ребенка с горящими глазами и каждый призыв «Пристегните самое дорогое!» увидели и услышали все водители!

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)