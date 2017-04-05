Областной художественный музей представит мурманчанам проекты выпускников Школы юного музейщика

Мурманский областной художественный музей представит мурманчанам две выставки «Реставрация – искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея» и «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея». Эти выставки – защитные проекты выпускников II курса Школы юного музейщика – музейно-образовательной программы для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ.

6 апреля в 17.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 3, II этаж) откроется выставка «Реставрация – искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея». В экспозиции, подготовленной выпускниками школы юного музейщика, будет представлено 20 работ. Картины были отреставрированы во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря и официально подтверждены паспортами. Среди них – гравюры, выполненные Николаем Уткиным с портрета Владимира Боровиковского, другие работы.

8 апреля в 16.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.3, 2 этаж) состоится открытие выставки «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея». На выставке будет представлено более 20 работ, среди которых – картины Андрея Мыльникова, Евсея Моисеенко, а также произведения мурманских художников – Виталия Бубенцова, Николая Ковалёва, Татьяны Ковалёвой и Анатолия Шаковца.

Выставки будут работать до 28 мая.



Для справки:

«Школа юного музейщика» – музейно-образовательная программа для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, которая приобщает школьников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре, знакомит с направлениями деятельности музея и позволяет приобрести практические навыки работы с музейными предметами. В течение двух лет ребята занимались по авторской программе, разработанной сотрудниками Мурманского областного художественного музея: посещали лекции по истории искусств и музееведению, увлекательные экскурсии, просмотры фильмов, дискуссии; знакомились с внутренней работой музея и его отделов, участвовали в торжественных мероприятиях музея – открытиях выставок, праздниках, фестивалях, семинарах. В конце первого года обучения учащиеся I курса «Школы юного музейщика» защищают проект «И портреты заговорили», который включает в себя рассказ о художнике, рассказ о портретируемом и творческое эссе. Выпускники II курса самостоятельно готовят и открывают выставку. Предварительно выбирают экспонаты из фондов музея, изучают творчество авторов произведений, участвуют в монтаже выставки, церемонии ее открытия, проводят экскурсию.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /