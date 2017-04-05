Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.04.2017 13:40

На Северном флоте рассказали журналистам об особенностях весеннего призыва

Об особенностях весеннего призыва, стартовавшего в России 1 апреля 2017 года, рассказал журналистам начальник организационно-мобилизационного управления (ОМУ) штаба Северного флота капитан 1 ранга Владимир Кондратов.

В своем выступлении он заявил, что «в ходе весенней 2017 года призывной кампании, которая уже стала четвертой по счету для Северного флота, с момента включения в его состав военных комиссариатов, из Архангельской и Мурманской областей планируется призвать около двух тысяч граждан».
Капитан 1 ранга Владимир Кондратов подчеркнул, что «в субъектах Российской Федерации» в зоне ответственности Северного флота созданы 45 призывных комиссий, а в военных комиссариатах субъектов к призыву подготовлены призывные и сборные пункты».
Отвечая на вопросы журналистов, начальник ОМУ штаба Северного флота пояснил, что «все сборные пункты, находящиеся в зоне ответственности Северного флота, полностью обеспечены продовольствием и вещевым имуществом и отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям; питание военнослужащих на сборных пунктах будет организовано в штатных столовых военных комиссариатов, а на период следования к месту службы в составе воинских эшелонов более трех суток питание будет организовываться с использованием вагонов-ресторанов».
Говоря об особенностях данного призыва, начальник ОМУ штаба Северного флота отметил, что «граждане, призванные в зоне ответственности Северного флота, обеспечиваются персональными электронными картами, на которых будет храниться вся личная информация и которые в будущем смогут заменить бумажные военные билеты; данная работа проводится в рамках серийного оснащения соединений, воинских частей и военных комиссариатов оборудованием автоматизированной системы «Паспорт», которая позволит оптимизировать работу с личными данными военнослужащих».
Капитан 1 ранга Владимир Кондратов также заявил, что «в ходе весеннего призыва будет продолжена работа по отбору наиболее подготовленных граждан из числа выпускников вузов в научные роты, а из числа граждан, имеющих спортивные разряды в военно-прикладных видах спорта – в спортивные роты».
Начальник ОМУ штаба Северного флота также подробно рассказал о решении вопросов социальной защиты военнослужащих, а также о том, как их родным и близким можно посетить воинские части и оформить пропуска для проезда на территорию закрытых административно-территориальных образований.

Пресс-служба Северного флота
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 60.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.