ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» объявляет прием на службу граждан Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, способных по состоянию здоровья и физической подготовки выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В филиалах, расположенных в городах Мурманской области (Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный, Кола, Североморск) и областном центре имеются вакансии младшего начальствующего состава: полицейский, полицейский (водитель).

Заработная плата в зависимости от специального звания, выслуги лет и других выплат, предусмотренных законодательством, от 35 тысяч рублей (на первом году службы) и до 60 тысяч рублей. В зависимости от уровня образования (среднего профессионального, высшего), с учетом деловых и личных качеств, имеются перспективы карьерного роста.

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях или других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, предоставляется основной отпуск продолжительностью 55 календарных дней. Дополнительные дни отпуска за выслугу лет в количестве до 15 календарных дней. Дни для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Сотруднику и одному из членов его семьи, ежегодно оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного отпуска и обратно, с предоставлением дополнительных дней для проезда любым видом транспорта, кроме такси. (Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ).

По вопросам прохождения службы необходимо обращаться в отдел кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области»:

Адрес: 183036, г. Мурманск , ул. Папанина, д.25

Телефон: 8 (8152) 45-55-87 (факс), 47-66-60, 40-68-52.

Адрес электронной почты: uvo.kadry.51@mvd.ru.