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05.04.2017 13:25

ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» объявляет прием на службу

ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» объявляет прием на службу граждан Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, способных по состоянию здоровья и физической подготовки выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В филиалах, расположенных в городах Мурманской области (Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный, Кола, Североморск) и областном центре имеются вакансии младшего начальствующего состава: полицейский, полицейский (водитель).

Заработная плата в зависимости от специального звания, выслуги лет и других выплат, предусмотренных законодательством, от 35 тысяч рублей (на первом году службы) и до 60 тысяч рублей. В зависимости от уровня образования (среднего профессионального, высшего), с учетом деловых и личных качеств, имеются перспективы карьерного роста.

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях или других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, предоставляется основной отпуск продолжительностью 55 календарных дней. Дополнительные дни отпуска за выслугу лет в количестве до 15 календарных дней. Дни для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Сотруднику и одному из членов его семьи, ежегодно оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного отпуска и обратно, с предоставлением дополнительных дней для проезда любым видом транспорта, кроме такси. (Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ).

По вопросам прохождения службы необходимо обращаться в отдел кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области»:
Адрес: 183036, г. Мурманск , ул. Папанина, д.25
Телефон: 8 (8152) 45-55-87 (факс), 47-66-60, 40-68-52.
Адрес электронной почты: uvo.kadry.51@mvd.ru.
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