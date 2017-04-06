Из салона связи в г. Апатиты молодой человек похитил ноутбук

Елена Ястребова.

Завладеть чужим имуществом путем свободного доступа. Житель г. Апатиты украл в салоне сотовой связи ноутбук. Как рассказали продавцы, к ним в салон зашел мужчина и долго присматривался к товару. А потом незаметно, прихватив с витрины ноутбук, скрылся в неизвестном направлении. Полицейские, просмотрев запись камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель города 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.