Полиция предупреждает жителей Заполярья о телефонных мошенничествах

По итогам 2016 года в Мурманской области зарегистрировано более 2 тысяч дистанционных мошенничеств. Одна из распространенных схем - это звонок от неизвестного на телефон с сообщением о том, что родственник попал в беду. Как правило, на уловки мошенников попадаются пожилые люди и перечисляют преступникам на банковские счета либо передают курьерам свои последние сбережения.

Сотрудники полиции неоднократно рассказывали о том, какие схемы обмана практикуют телефонные мошенники. Они используют изощренные приемы воздействия на психику пожилых людей, поэтому пенсионерам так сложно распознать обман.

В целях профилактики дистанционных мошенничеств и демонстрации психологических приемов сотрудники полиции предлагают вниманию граждан аудиозапись разговора пенсионерки с мошенником. Полицейские просят жителей Заполярья дать послушать этот разговор своим пожилым родственникам, чтобы уберечь их от мошенников, а также рассказать о том, что при поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и перезвонить настоящему родственнику.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)