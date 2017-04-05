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05.04.2017 14:30

В Мурманском областном театре кукол состоится творческий вечер артиста Сергея Репина

7 апреля в 19.00 в Мурманском областном театре кукол состоится творческий вечер артиста Сергея Репина.

В этот вечер Сергей порадует любимых зрителей фрагментами своих лучших спектаклей, а его коллеги - артисты областного театра кукол помогут ему в этом.
Сергей Репин - лауреат Международного фестиваля театров кукол стран Баренцрегиона, принимал участие в успешных для нашего театра гастролях в Голландии и Норвегии. На Х международном фестивале театров кукол в Югославии спектакль «Крылья Дюймовочки», в котором актер Сергей Дмитриевич играл одну из основных ролей, завоевал диплом в номинации «За вклад в развитие детского театрального искусства». В 2016 году, на IV международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в Котласе, Мурманский областной театр кукол стал победителем в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри» за постановку «Королевские зайцы» с участием Сергей Дмитриевича.
Сергей Репин в театре также незаменим как конструктор по куклам. Его руками сделана вся механика кукол, реквизит для спектаклей, идущих на сцене театра.
На своих выступлениях Сергей много импровизирует, общается со зрителями, затрагивая волнующие вопросы, размышляет о жизни, вспоминает различные истории.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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