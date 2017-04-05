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05.04.2017 12:22

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в работе открывшейся в Мурманске международной конференции «Логистика в Арктике»

С минуты молчания в память жертв теракта в петербургском метро начала сегодня в Мурманске свою работу седьмая международная конференция «Логистика в Арктике», которая организована ассоциацией подрядчиков «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области. В работе конференции принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Приветствуя участников и гостей форума, Алексей Тюкавин отметил, что международная конференция «Логистика в Арктике» уже зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена опытом и расширения международного сотрудничества в области развития судоходства, экологии, транспортировки, хранения и перевалки арктических грузов. Здесь уделяется значительное внимание вопросам развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации. Для Мурманской области актуальны вопросы развития Северного морского пути, портовой инфраструктуры, использования транспортно-транзитного потенциала, а также развития транспортных связей в рамках приграничного сотрудничества.

«Будущее Мурманской области мы связываем с реализацией крупных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере развития транспортной инфраструктуры, которая является связующим звеном между центрами добычи, производства и сбыта любой продукции. И таким связующим звеном является наш регион, который уже стал воротами в Арктику и началом Северного морского пути, который становится базой по разработке, добыче и транспортировке углеводородов Западного арктического шельфа, и сейчас мы работаем над тем, чтобы Мурманск играл главную роль в распределении грузопотоков и обеспечении освоения Арктики», – подчеркнул первый заместитель главы региона.

Алексей Тюкавин напомнил, что в Мурманске реализуется проект развития Мурманского транспортного узла, порт Мурманск является базой ледокольного флота. Здесь также находится опорная база, выбранная компаниями «Газпром», «Роснефть» и «НОВАТЭК» для строительства площадок по обеспечению шельфовых месторождений.

Программа и уровень участников конференции дают возможности для развития международного сотрудничества, привлечения инвестиций и разработки новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры и проработки новых логистических схем транспортировки грузов в Арктике.


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