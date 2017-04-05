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05.04.2017 12:25

В Баренцевом море начался сбор-поход кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота

Сегодня соединения минно-тральных, десантных, малых ракетных и противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступили к выполнению задач сбор-похода в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Он проходит под общим руководством командующего объединением – вице-адмирала Олега Голубева. 

Сбор-поход кораблей является плановым мероприятием боевой подготовки Северного флота, проводимым в каждом периоде обучения.
В различных мероприятиях сбор-похода будет задействовано порядка 200 единиц военной техники, в том числе более 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В отдельных эпизодах учения примет участие авиация и части ПВО объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также морские пехотинцы на штатной технике.
Основной целью манёвров является отработка организации взаимодействия соединений, тактических групп, частей и подразделений Кольской флотилии, а также приданных частей при выполнении задач по своему основному предназначению.
В ходе сбор-похода планируется провести ряд зачётных мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения, который оканчивается в мае. Будут выполнены практические ракетные и артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным, морским и береговым целям.
В целях безопасности районы выполнения боевых упражнений заблаговременно закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации на время применения оружия.

Пресс-служба Северного флота
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