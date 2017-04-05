Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский — сегодня гость дневного эфира «Радио России - Мурманск»

Ирина Елизарова.



С 1 июля 2017 года в России изменятся коммунальные тарифы. Что стоит ожидать северянам? Об этом сегодня в передаче «Факты и комментарии» расскажут председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский, заместитель главы администрации Мончегорска Владимир Мошников и заместитель главы администрации ЗАТО Североморск Андрей Захаров.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.