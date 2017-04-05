Циклоны, смещающиеся с Норвежского в Баренцево море, стали причиной сильного снегопада на Кольском полуострове

Артем Дашевский.

Зима не хочет уступать. Абсолютно не весеннюю погоду можно сегодня наблюдать на территории всей Мурманской области. Особенно не простая ситуация на севере региона. С ночи не переставая идет тяжелый мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Утром - десятки аварий. Всех участников движения призывают быть предельно внимательными. Ориентировочно до 13 часов закрыт аэропорт "Мурманск". Причина непогоды - циклоны, смещающиеся с Норвежского в Баренцево море. В целом по Мурманской области сегодня в течение дня ожидаются обильные осадки. На юге воздух прогреется до семи градусов тепла. В Мурманске чуть выше 0.





