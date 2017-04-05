Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.04.2017 11:10

Циклоны, смещающиеся с Норвежского в Баренцево море, стали причиной сильного снегопада на Кольском полуострове

Артем Дашевский.

Зима не хочет уступать. Абсолютно не весеннюю погоду можно сегодня наблюдать на территории всей Мурманской области. Особенно не простая ситуация на севере региона. С ночи не переставая идет тяжелый мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Утром - десятки аварий. Всех участников движения призывают быть предельно внимательными. Ориентировочно до 13 часов закрыт аэропорт "Мурманск". Причина непогоды - циклоны, смещающиеся с Норвежского в Баренцево море. В целом по Мурманской области сегодня в течение дня ожидаются обильные осадки. На юге воздух прогреется до семи градусов тепла. В Мурманске чуть выше 0.
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.56
Евро = 60.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.